Сотни БПЛА уничтожили над регионами России

За 12 часов среды в небе над российскими регионами было уничтожено 203 вражеских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Как отметили в военном ведомстве, дежурные средства ПВО в период с 8 часов утра до 20 часов вечера среды перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника самолетного типа.

Стало известно, что летательные аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Калужской, Орловской, Тверской, Смоленской, Рязанской и Тульской областей, над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей.