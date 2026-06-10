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Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Тульской областью

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Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет.

Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Тульской областью
© РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Ещё шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет.По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в Max.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших в сторону столицы.