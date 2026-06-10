Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Тульской областью

Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Ещё шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет.По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в Max.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших в сторону столицы.