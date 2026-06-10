Генсек ООН предупредил о новой угрозе на Ближнем Востоке

Возобновление ударов между США и Ираном рискуют привести к полномасштабному возобновлению конфликта на Ближнем Востоке.

С таким предупреждением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, передает РИА Новости.

«На этой неделе атаки стали масштабнее, а ситуация [в регионе] еще больше ухудшилась. Я глубоко обеспокоен тем, что это может привести к полномасштабному возобновлению конфликта», — указал глава всемирной организации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По его словам, оба пилота потерпевшего крушения вертолета находятся в безопасности.

Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) вскоре сообщило, что американские военные начали наносить ответные удары по Ирану вслед за атакой на вертолет.