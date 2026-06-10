Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ перебросили под Славянск и Краматорск до 30 тысяч солдат. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По данным Матвийчука, на подконтрольных ВСУ территориях началась принудительная эвакуация семей с детьми из Славянска, Краматорска и нескольких прилегающих населенных пунктов, включая поселки Беленькое, Малотарановка и село Приволье. Матвийчук связал это с подготовкой к ведению боевых действий непосредственно в городской черте.

Полковник в отставке добавил, что ВСУ готовили фортификационные сооружения в Славянске и Краматорске на протяжении последних двенадцати лет. Он назвал этот узел одним из ключевых для ВСУ в Донбассе.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ успешно наступают на ВСУ в Константиновке со стороны сразу двух поселений - Ильиновки и Долгой Балки.

На Украине рассказали об испытаниях «альтернативы Patriot»

Российский министр обороны Андрей Белоусов ранее называл Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Белоусов подчеркивал, что после взятия Константиновки вся ДНР перейдет под контроль России в короткие сроки.