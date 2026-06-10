Вооруженные силы США в ходе атаки на Иран ночью в среду нанесли удары по 20 целям. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

Собеседник канала не привел подробностей, но подчеркнул, что военные готовы ответить, если Иран решится контратаковать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что близок к тому, чтобы отдать приказ о новых ударах по объектам инфраструктуры Ирана - мостам и электростанциям.