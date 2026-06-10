Стало известно, зачем ВСУ выселяют людей из Славянска

Вооруженные силы Украины начали вывозить мирных жителей из Славянска в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, чтобы полностью уничтожить город.

Об этом заявил "Вестям" советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Свидетельством, что ВСУ готовятся к боевым действиям в данных городах (Славянске и Краматорске - прим. ТАСС), является то, что из населенных пунктов стали вывозить местных жителей. Если в Краматорске они [ВСУ] делают крепость, то Славянск они, скорее всего, будут убивать под ноль. Для нас Славянск - это начало Русской весны, а для них - наш символ, который необходимо уничтожить. Все, что касается Славянска, они будут стирать под ноль. По крайней мере, об этом говорят наши достаточно информированные источники. И поэтому они сейчас делают все, чтобы начинать выселять людей", - сказал он.

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Боестолкновения российских военнослужащих с украинскими войсками в Краматорске ДНР могут повторить события, которые разворачивались на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, добавил Кимаковский.