В ЛНР из-за атаки ВСУ на скорую погиб водитель

ЛУГАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину скорой помощи в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате чего погиб водитель, ранения получили фельдшер и пациент сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Среди белого дня на участке автодороги Троицкое - Сватово вражеский БПЛА атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, который вез пациента в больницу. В результате удара погиб водитель. Также ранения получили фельдшер и пациент. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение и находятся под наблюдением медиков", - написал Пасечник в "Максе".