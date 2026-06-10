Собянин сообщил о 44-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший к столице.

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Об этом в среду, 10 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, — отметил он.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил глава города в МАКС.

10 июня российские военнослужащие ликвидировали 4 крылатые ракеты ВСУ «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Кроме того, в этот день произошел пожар на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах Владимирской области после атак украинских дронов. Пострадавших в результате инцидента нет.