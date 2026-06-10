ВС РФ поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов, используемые ВСУ

Российские военнослужащие за сутки нанесли удары по объектам военной инфраструктуры, которые используются украинскими силами, включая военно-морскую базу, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе боевых действий.

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По данным оборонного ведомства, для ударов применялись оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Огневое поражение было нанесено объектам транспортна и энергетики, площадкам хранения, подготовки и запуска дальнобойных беспилотников, а также пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

Также, по данным министерства, российские средства противовоздушной обороны за отчетный период перехватили и уничтожили 14 управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 беспилотников самолетного типа.