Атака украинского беспилотника на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является спланированной террористической акцией, направленной на уничтожение общей истории и культурного наследия. Об этом в разговоре с Рамблером заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, данный удар нельзя считать случайностью — киевский режим намеренно целился в один из главных символов Города-Героя, чтобы перечеркнуть историческую память о российских победах. Парламентарий сравнил действия ВСУ с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Как и все последние атаки со стороны Украины, включая удары по мирным жителям, это чистой воды варварство и террористический акт, потому что это удар по нашей культуре и истории. Я уверен, что они планировали эту атаку заранее. Панорама Севастополя — святое для нас место. Я сам еще в детстве посещал ее вместе с родителями. Это один из самых посещаемых объектов, куда люди со всей страны, со всего Советского Союза, а потом и России, всегда приходили, когда отдыхали в Крыму. Подобными действиями клевреты Зеленского пытаются уничтожить историю русского народа, вытравить сам русский дух и память о победах нашего солдата. Это подрывает всю их пропагандистскую кампанию, ведь панорама наглядно доказывает, что Севастополь — это неотъемлемая часть русской истории, и никакими выдумками о "древних украх" здесь и не пахнет. То культурное наследие, которое они не могут приватизировать, они теперь пытаются просто разрушить, как в свое время нацисты уничтожали наши памятники и музеи, включая Ясную Поляну. Андрей Колесник Член Комитета Государственной думы по обороне

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что Россия не станет уподобляться украинской стороне и не будет наносить зеркальные удары по объектам культуры на территории Украины, поскольку российская армия действует исключительно в рамках цивилизованных правил ведения боевых действий.

В Крыму ответили на атаку панорамы «Оборона Севастополя»

«Мы восстановим этот шедевр, но наносить ответные удары по их памятникам не будем. Мы не нацисты и не допустим варварства. Как военный человек, я четко понимаю: наши цели — это исключительно военные объекты, военно-промышленный комплекс и места скопления вооруженных сил противника, а не мирное население или объекты культуры. По этой же причине мы не бьем по историческому центру Киева. За атаки по нашим святыням и за гибель наших людей они получат по полной, ответ будет жестким, но исключительно по военным целям. С утроенной силой будет нанесен удар по тем, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате целенаправленной атаки украинских дронов здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» получило серьезнейшие повреждения. Вспыхнувшему пожару был присвоен четвертый ранг сложности. По словам главы региона, уникальный шедевр батальной живописи работы Франца Рубо практически уничтожен. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы города.