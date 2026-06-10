Раскрыто, откуда ВСУ могли атаковать панораму «Оборона Севастополя»

Вооруженные силы Украины могли атаковать здание музея-панорамы «Оборона Севастополя» с южных украинских территорий. Об этом заявил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Сегодня ночью украинские беспилотники ударили по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Загорелась крыша музея, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что монументальное полотно Франца Рубо, созданное к 50-летию героической обороны города в ходе Крымской войны, было «практически уничтожено».

По мнению генерал-майора Владимира Попова, атака могла идти со стороны Херсона, Николаева или Одессы через нейтральные воды.

«Не исключено, что могло быть использовано херсонско-николаевское направление. Как правило, они выходят на перешеек в районе Геническа, дальше летят по косе», — пояснил заслуженный военный летчик.

При этом эксперт обратил внимание на то, что беспилотники идут на предельно малых высотах и «прячутся» в рельефе местности.

В Крыму ответили на атаку панорамы «Оборона Севастополя»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку на музей-панораму «Оборона Севастополя» «варварским актом» против гражданского объекта.