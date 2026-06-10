Польша готовится к наплыву оружия с Украины

Польские силовики готовятся к наплыву оружия, которое в настоящий момент используется в боевых действиях на Украине. Об этом заявил комендант полиции Польши Марек Боронь, пишет РИА Новости.

«Мы знаем, что то оружие, которое сегодня применяется на фронте, будет применяться организованными преступными группами», - пояснил Боронь в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, сейчас это оружие необходимо самой Украине, а позже станет «товаром», как это было в балканских странах и Афганистане.

«Посмотрите на Балканы, посмотрите на Афганистан, каким образом создавались группировки, и как была распространена торговля оружием. Мы готовимся к этому», - подчеркнул комендант полиции Польши.

Ранее польские СМИ отмечали, что после начала российской спецоперации с Украины в Польшу хлынул поток беженцев, а также резко выросло количество преступлений, в том числе контрабанды оружия, транспортных средств и наркотиков.