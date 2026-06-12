На Украине возникла паника в связи с новым прилетом «Орешника»

На Украине объявили воздушную тревогу на фоне сообщений о возможном запуске российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом написал украинский Telegram-канал Monitorwar. По его данным, ракету могли запустить с полигона Капустин Яр в Астраханской области. В сообщении указывалось, что существует опасность прилётов по всей территории страныЛента. ру.

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Однако спустя всего 13 минут тревогу отменили. Никаких официальных подтверждений со стороны военных или разведывательных источников о реальном пуске не поступало. Украинские мониторинговые ресурсы, которые традиционно оперативно реагируют на взлёты стратегической авиации и пуски ракет, в этот раз, по-видимому, опирались на неподтверждённые данные.

Схожее сообщение появлялось и 10 июня. Тогда украинский Telegram-канал «еРадар» писал о подготовительных действиях на том же полигоне Капустин Яр, которые могли предшествовать тренировочному пуску или удару в рамках следующей массированной атаки. Однако также без официального подтверждения.

Российские официальные лица не комментировали информацию об угрозе нового пуска «Орешника». Напомним, что ранее Россия применяла эту ракету в боевых условиях, в том числе по объектам на Украине, что стало ответом на удары западными ракетами вглубь российской территории. «Орешник» относится к классу баллистических ракет средней дальности и способен развивать гиперзвуковую скорость.