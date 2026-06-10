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Стало известно, откуда ракеты «Фламинго» атаковали Чебоксары

Московский Комсомолец

Утром 10 июня 2026 года Чебоксары подверглись ракетной атаке со стороны Украины. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Ракеты могли быть запущены с территории Херсонской или Николаевской областей, а также с Каспийского моря или через территорию третьих стран. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

Стало известно, откуда ракеты «Фламинго» атаковали Чебоксары
© Московский Комсомолец

По его словам, ракеты могли запустить диверсанты, прибывшие под видом специалистов. Другой вариант — пуск с юга, через Каспийское море и по течению Волги.

Жители Чебоксар получили рекомендацию не посещать общественные места и учебные заведения до отмены режима повышенной готовности.

Что известно о ракетной атаке на Чебоксары к этому часу

Власти подчеркивают, что атака — это проявление бессилия агрессора, который пытается запугать мирных жителей.

Ранее политолог Михаил Павлив оценил заявление украинской журналистки о том, что Великобритания тайно финансировала подготовку удара ВСУ по всей линии фронта. Он подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для полноценного контрнаступления.