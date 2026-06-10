Стало известно, откуда ракеты «Фламинго» атаковали Чебоксары

Утром 10 июня 2026 года Чебоксары подверглись ракетной атаке со стороны Украины. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Ракеты могли быть запущены с территории Херсонской или Николаевской областей, а также с Каспийского моря или через территорию третьих стран. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

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По его словам, ракеты могли запустить диверсанты, прибывшие под видом специалистов. Другой вариант — пуск с юга, через Каспийское море и по течению Волги.

Жители Чебоксар получили рекомендацию не посещать общественные места и учебные заведения до отмены режима повышенной готовности.

Что известно о ракетной атаке на Чебоксары к этому часу

Власти подчеркивают, что атака — это проявление бессилия агрессора, который пытается запугать мирных жителей.

Ранее политолог Михаил Павлив оценил заявление украинской журналистки о том, что Великобритания тайно финансировала подготовку удара ВСУ по всей линии фронта. Он подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для полноценного контрнаступления.