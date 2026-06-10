Иран выступил с предупреждением после новых ударов США

Министерство иностранных дел Ирана выступило с обращением, в котором призвало страны Персидского залива не предоставлять свою территорию для атак США и Израиля против Исламской Республики. Текст заявления приводит агентство Tasnim.

«Страны, расположенные на южном побережье Персидского залива, должны не допустить использования их территории и объектов террористическими американскими военными и сионистским режимом (Израилем — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в обращении.

В дипведомстве предупредили, что Тегеран намерен без колебаний осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону, в том числе путем нанесения ударов «по источникам атак, а также по базам и логистическим объектам, используемым для осуществления и поддержки агрессивных операций против Ирана».

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении ударов по Ирану. Уточняется, что целями атак были средства противовоздушной обороны и радарные посты близ Ормузского пролива.