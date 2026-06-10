Что известно о ракетной атаке на Чебоксары к этому часу

Сегодня ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. Что известно о произошедшем, и какая сейчас обстановка в городе, в материале «Рамблера».

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил сегодня в 6:24 утра, что по Чебоксарам был нанесен ракетный удар.

«Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. (…) Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка», - написал он в своем канале на платформе «Макс».

Глава региона предупредил местных жителей об опасности приближения к «любым обломкам и подозрительным предметам» и пообещал «оперативно информировать о развитии ситуации».

«По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий – в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой», - написал Олег Николаев в 9:00 утра.

По его словам, в настоящее время «идет детальный осмотр и фиксация повреждений», а для тех, кому требуется поддержка, в школе №57 организован пункт помощи, где дежурят врачи и психологи.

По словам очевидцев, которые приводит Shot, атака на город велась в два этапа: сначала взрывы прогремели в пятом часу утра, а затем в начале седьмого. Местные жители рассказали каналу, что «выла сирена воздушной опасности».

Ограничено движение

В Чебоксарах введены ограничения на движение транспорта, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Станислав Трофимов, призвав отнестись с пониманием к временным неудобствам.

«Ограничено движение по проспекту И. Яковлева (от пересечения с улицей Фридриха Энгельса до проспекта 9-й Пятилетки), по проспекту Мира (от пересечения с проспектом И. Яковлева до Эгерского бульвара), по улице Ленинского Комсомола (от пересечения с проспектом И. Яковлева до Эгерского бульвара), по улице Хевешская (от пересечения с проспектом И. Яковлева до улицы Хузангая)», - написал он.

Градоначальник отметил, что движение будет возобновлено, как только спецслужбы закончат работу.

Также, по его словам, в связи с ракетной атакой в Чебоксарах начала работу «горячая линия». По телефону 23-50-76 можно сообщить о повреждениях.

Детсады, школы, техникумы

Минобразования Чувашии рекомендовала родителям не приводить детей в детсады до отбоя угрозы. Об этом говорится в Telegram-канале правительства республики.

«Такие же рекомендации студентам техникумов и вузов, воспитанникам пришкольных лагерей. Загородные лагеря действуют по инструкции», - отмечается в сообщении.

Пришкольные лагеря в Чебоксарах приостановили работу, уточнил глава города Станислав Трофимов.

«Проход детей на территорию школ не допускается в целях их безопасности. После полной отмены опасности лагеря возобновят работу в штатном режиме и примут детей. О времени открытия будет сообщено дополнительно через наши официальные каналы и классных руководителей», - отметил он.

Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины уже атаковали Чебоксары. В результате атаки 5 мая были повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детсадов и колледж. Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов заявил 12 мая, что число погибших выросло до трех, пострадали 44 человека.