Помощник Путина отреагировал на удар ВСУ по Севастополю фразой «враг допрыгается»

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» фразой «враг допрыгается». Об этом стало известно ТАСС.

Он допустил, что украинская сторона атакой на объект культурного наследия «желала больнее уколоть» Россию.

Мединский подчеркнул, что ВСУ ударили по символу несгибаемости русского Севастополя.

До этого сообщалось, что пожар в музее удалось локализовать, однако строители уточняли, что здание панорамы выгорело. В Кремле заверили, что объект культурного наследия будет восстановлен.

Об атаке на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» сообщили утром в среду, 10 июня. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что ВСУ ударили по панораме дроном с кумулятивным зарядом — беспилотник прожег крышу, здание загорелось.