$71.7983.08

Помощник Путина отреагировал на удар ВСУ по Севастополю фразой «враг допрыгается»

Lenta.ruиещё 16

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» фразой «враг допрыгается». Об этом стало известно ТАСС.

Помощник Путина отреагировал на удар ВСУ по Севастополю фразой «враг допрыгается»
© Lenta.ru

Он допустил, что украинская сторона атакой на объект культурного наследия «желала больнее уколоть» Россию.

Мединский подчеркнул, что ВСУ ударили по символу несгибаемости русского Севастополя.

До этого сообщалось, что пожар в музее удалось локализовать, однако строители уточняли, что здание панорамы выгорело. В Кремле заверили, что объект культурного наследия будет восстановлен.

Об атаке на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» сообщили утром в среду, 10 июня. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что ВСУ ударили по панораме дроном с кумулятивным зарядом — беспилотник прожег крышу, здание загорелось.