Ситуация на Ближнем Востоке вновь накалилась после обмена ударами Ирана и США

После того, как иранские военные сбили американский военный вертолет над Ормузским проливом, ситуация на Ближнем Востоке вновь накалилась. США нанесли удар по объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран ударил по американским военным целям в регионе Персидского залива.

© Российская Газета

"РГ" приводит последнюю информацию о новом витке эскалации конфликта в ближневосточном регионе.

<img class="" src=""/>

С чего все началось

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп сообщил о том, что во время патрулирования акватории Ормузского пролива был сбит американский военный вертолет AH-64 Apache. Хотя всех членов экипажа удалось спасти, хозяин Белого дома пообещал ответить на действия Тегерана.

"Пропорциональный ответ" США в целях "самозащиты"

Американские военные не заставили себя долго ждать. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по территории Ирана, подчеркнув, что эти действия носят характер "самозащиты". Как уточняется в сообщении CENTCOM, ударам высокоточным оружием подверглись системы иранской противовоздушной обороны, наземные пункты управления и радары, размещенные возле Ормузского пролива.

Этот удар американские военные назвали "пропорциональным ответом на недавние нападения на американские силы и международные суда, пересекающие воды в регионе".

По данным иранских СМИ, серия взрывов прогремела в городе Джаск на юге страны, а также в портах Бендер-Аббас и Кешм. Корпус стражей исламской революции (КСИР) уточняет, что в результате американских ударов была повреждена телекоммуникационная вышка в городе Сирик и разрушены два водохранилища в районе Бемани. По данным источников Reuters, в рамках последней операции США нанесли удар приблизительно по 20 целям на территории Ирана.

Иранский ответ

КСИР заявил, что в ответ на атаки ВМС США иранские военные нанесли удар с применением беспилотников по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне. Ракетному обстрелу также подверглась американская база Аль-Азрак в Иордании. Тегеран сообщает о поражении укрытий для истребителей F-35 и командно-контрольного центра в Аль-Азраке. КСИР говорит о том, что удары были нанесены по 21 цели на американских авиационных и военно-морских базах по всему региону.

Выпустили пар или возобновили боевые действия?

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран предпочитает использовать дипломатические методы, чтобы положить конец американо-израильской агрессии против Исламской Республики. При этом он предупредил, что у Тегерана есть и другие варианты действий в отношении агрессоров.

"Мы предпочитаем язык дипломатии, но гораздо свободнее говорим на других языках. Нарушите свои обязательства, и мы перейдем на тот язык, на котором говорим лучше всего", - написал он в соцсетях.

Как отмечает Al Jazeera, США объявили о завершении своей операции. Телеканал приходит к выводу, что ни одна из сторон не хочет возобновления полномасштабной войны в регионе. При этом Вашингтон и Тегеран говорят о том, что будут оценивать ответные меры и контрмеры.

"Это значит, что мы, скорее всего, не увидим продолжения этих ударов в течение дня, если только американцы не почувствуют сильную боль от ответных действий иранской стороны", - резюмирует Al Jazeera.