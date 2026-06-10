Появились кадры уничтоженной ударом ВСУ панорамы "Оборона Севастополя"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в Max фотографию здания панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг", по которой нанесли удар украинские дроны.

© razvozhaev_m/vk.com

На фото видно, как над зданием поднимается дым. Рядом находятся несколько машин экстренных служб. На крышу здания выдвинуты пожарные лестницы.

Развожаев заявил, что ВСУ целенаправленно ударили дронами по зданию панорамы, которая является одним из символов Города-Героя Севастополя.

Губернатор подчеркнул, что ситуация крайне сложная. Шедевр Франца Рубо практически уничтожен.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На месте ЧП работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы.

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Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." была создана художником-баталистом Францем Алексеевичем Рубо.