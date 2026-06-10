Иран ударил по объектам американских «интересов в регионе»

Вооруженные силы Ирана заявили об ударах по 21 объекту американских «интересов в регионе» в ответ на атаки США. Об этом со ссылкой на государственные СМИ исламской республики пишет РИА Новости.

«В ответ на ночную агрессию США против иранской территории был атакован 21 объект американских интересов в регионе», - отмечается в сообщении.

США заявили о завершении атаки на Иран

Резкое обострение конфликта США и Ирана произошло после того, как ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение вблизи Ормузского пролива. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в ответ на атаку Тегерана по вертолету, были нанесены удары по местам дислокации иранских объектов ПВО, наземным станциям управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.