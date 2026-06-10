СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Утром в среду, 10 июня, в городе Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

В ночь на 10 июня СМИ писали о взрывах в Одессе и Сумской области (в городах Сумы и Кролевец). Также сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в некоторых районах Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Затем появилась информация, что в Харькове на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов.

О взрывах на подконтрольных ВСУ участках Запорожской области сообщалось также вечером во вторник, 9 июня. Примерно в то же время СМИ писали о взрывах в Харькове.