Потомок Николая I стал командиром операторов дронов в зоне СВО

Родившийся во Франции Гавриил Дорошин, потомок императора Николая I, прошел путь от наблюдателя событий 2014 года до командира группы операторов БПЛА в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

Он вырос в семье русских эмигрантов, где особое внимание уделяли сохранению языка и дореволюционных традиций. Дождавшись совершеннолетия, в 2015 году он прибыл в Донбасс, говорится на сайте ВсКО.

Особое место в его биографии заняло сотрудничество с казачьей разведывательной бригадой «Терек». На Соледарском и Бахмутском направлениях операторы дронов работали с казаками в плотной связке: казаки выполняли роль «глаз», а расчеты БПЛА наносили точечный «удар».

«Казаки духовитые. Для них традиции – это не фольклор, это образ жизни, который передаётся из поколения в поколение», – рассказал молодой человек.

По его мнению, на передовой особенно важно находиться рядом с бойцами, которые ясно осознают свою идентичность и цель, обладают твердым идеологическим стержнем и воюют не только из чувства долга, но и по убеждению.