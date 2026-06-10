Бригада морской пехоты ВСУ понесла существенные потери после удара по месту их дислокации в Чугуеве Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

Российские силовые структуры заявили о поражении мест размещения противника в Чугуеве, передает РИА «Новости». В результате успешной атаки серьезно пострадали подразделения украинской армии.

Жители Чугуева подтвердили, что в результате комплексного огневого поражения по местам размещения националистов существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, сообщили силовики.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области.