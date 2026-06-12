Собянин: силы ПВО сбили семь БПЛА, направлявшихся на Москву

Собянин: силы ПВО сбили семь дронов на подлёте к Москве
Семь украинских беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны при попытке атаки на Москву.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву», — написал он.
На местах падения обломков работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Севастополь привела к повреждению десяти многоэтажных и пяти частных домов.