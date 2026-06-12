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Собянин: силы ПВО сбили семь дронов на подлёте к Москве

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Семь украинских беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны при попытке атаки на Москву.

Собянин: силы ПВО сбили семь БПЛА, направлявшихся на Москву
© РИА Новости

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Севастополь привела к повреждению десяти многоэтажных и пяти частных домов.