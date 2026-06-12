Собянин: силы ПВО сбили семь БПЛА, направлявшихся на Москву

Семь украинских беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны при попытке атаки на Москву.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Севастополь привела к повреждению десяти многоэтажных и пяти частных домов.