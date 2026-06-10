США заявили о перехвате почти всех иранских ракет и дронов

Агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США сообщило об итогах атаки Ирана. Ранее силы исламской республики нанесли удар по американским базам в регионе.

По этим данным, вооруженные силы США перехватили почти все выпущенные баллистические ракеты и БПЛА. Ранее журналист Axios Барак Равид сообщал, что Иран ударил по американским объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Как минимум четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников отправились на американские базы, но были уничтожены. Тегеран нанес удары в ответ на действия США, которые ранее атаковали иранскую территорию.

Ситуация в регионе Персидского залива снова остается крайне напряженной. Центральное командование ВС США продолжает оценивать последствия обмена ударами.