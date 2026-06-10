Чебоксары подверглись ракетной атаке

По Чебоксарам нанесен ракетный удар, пишет ТАСС. Число пострадавших и количество поврежденных объектов уточняется, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

В городе временно перекрыто движение по проспекту Яковлева. Автобусные и троллейбусные маршруты изменены и направлены через улицу Гагарина.

Родителям рекомендовали не приводить детей в детские сады до отбоя угрозы ракетной опасности. Такие же рекомендации даны студентам.

Ранее режим ракетной опасности вводился на всей территории Урала и в восьми регионах Поволжья. В некоторых регионах России также была объявлена угроза атаки БПЛА. В Омской области — впервые.

Мэр Самары Носков сообщал, что из-за этого городской транспорт остановил движение, а метро работает в качестве укрытия. В Крыму БПЛА повредил крышу музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг», сообщил губернатор Севастополя Развожаев. В результате атаки БПЛА возгорание на двух объектах инфраструктуры произошло во Владимирской области, сообщил глава региона Авдеев. Пострадавших нет.

Аэропорты Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Саратова, Ижевска, Перми приостановили работу. В районе московских аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский действуют ограничения на использование воздушного пространства. На подлете к Москве было уничтожено 8 беспилотников.