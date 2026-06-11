Боец Арес: ВСУ потеряли более 30 автомобилей за неделю

Подразделения беспилотных систем (БПС) группировки войск "Север" уничтожили более 30 автомобилей солдат ВСУ на харьковском направлении за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения беспилотных систем группировки с позывным Арес.

"Расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили более 30 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении. Благодаря высокой подготовке операторов разведывательных БПЛА подразделений войск БПС пикапы и автомобили ВСУ не остаются незамеченными при попытках проведения ротации личного состава и доставки продовольствия на позиции", - рассказал он.

Арес отметил, что из-за поражения автомобильной техники, украинские солдаты постепенно теряют связь с командованием и в дальнейшем уничтожаются расчетами войск БПС, артиллерийских орудий и бойцами штурмовых групп "Севера".