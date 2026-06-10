Иран в ответ на атаки США: ВМС наносят удары по Пятому флоту

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о нанесении ударов по Пятому флоту ВМС США в Бахрейне и базе Али Аль-Салем в Кувейте. Это заявление стало ответом на недавние действия американских вооруженных сил, сообщает агентство Fars.

В своем официальном сообщении КСИР указал, что ответные удары были осуществлены в связи с "злонамеренными деяниями противника". Это заявление последовало за инцидентом, когда Центральное командование ВС США подтвердило сбитие американского вертолета Apache над Ормузским проливом, что стало причиной для начала атак на иранские позиции.

После этого инцидента и последующих обстрелов со стороны США, КСИР провел серию атак на войска США в регионе Ближнего Востока, что привело к эскалации напряженности между двумя странами. Военные эксперты отмечают, что этот конфликт может иметь серьезные последствия для безопасности в регионе и международной политики.

Напряженность между Ираном и США сохраняется на высоком уровне, особенно в свете недавних событий. Иран продолжает демонстрировать свою военную мощь, а США, в свою очередь, усиливают свои позиции в регионе. Ситуация остается напряженной, и дальнейшие действия обеих сторон могут привести к новым конфликтам.