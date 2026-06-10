США заявили о завершении атаки на Иран

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о завершении серии ударов по иранским военным объектам в ответ на инцидент со сбитым вертолетом Apache, произошедший накануне.

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В официальном сообщении CENTCOM, опубликованном на странице командования в X, уточняется, что удары были проведены по приказу верховного главнокомандующего США. Основными целями атак стали радары, системы противовоздушной обороны и наземные пункты управления Ирана, расположенные вблизи стратегически важного Ормузского пролива.

"Силы CENTCOM осуществили высокоточные удары по иранским ПВО и радарным постам, используя боеприпасы, примененные истребителями ВВС и ВМС США", — говорится в заявлении.

Удары были направлены на минимизацию угрозы для американских войск и обеспечения безопасности в регионе.

По информации CENTCOM, эти действия стали частью стратегии самообороны, направленной на защиту интересов США и их союзников в условиях нарастающей напряженности в регионе.

Завершение ударов по Ирану подчеркивает серьезность ситуации на Ближнем Востоке и необходимость быстрого реагирования на угрозы. В то время как США продолжают укреплять свои позиции в регионе, международное сообщество внимательно следит за развитием событий, которые могут повлиять на стабильность в этом стратегически важном районе.