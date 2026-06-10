Западные элиты признали факт проигрыша Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО), однако для общественности продолжают рассказывать об «успехах» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«На самом деле Украина терпит поражение на поле боя, и знающие люди внутри системы (на Западе), которые владеют информацией, это уже поняли. Но меньше всего они хотят говорить об этом вслух», — отметил Миршаймер.

По его словам, Россия побеждает на поле боя, в то время как ВСУ испытывают проблемы с дезертирством и восполнением потерь.

В МО РФ заявили о поражении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Ранее дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что Евросоюз и Великобритания планируют вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией после ухода президента США Дональда Трампа. По его мнению, «европейцы все поставили на Украину».