Силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть беспилотников Вооруженных сил Украины, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Российские военные в период с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили над Россией 203 украинских беспилотника самолетного типа.

По информации Минобороны РФ, дроны были ликвидированы над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.