США и европейские страны не располагают объемами вооружений, которые необходимы Киеву для реализации всех его военных запросов. Такое мнение в эфире одного из YouTube-каналов высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

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По его словам, несмотря на ранее одобренные пакеты военной помощи, возможности по дальнейшим поставкам ограничены наличием вооружений и текущими обязательствами Вашингтона в других регионах мира. Эксперт отметил, что часть военных ресурсов уже сосредоточена на других направлениях.

Макговерн также усомнился в том, что заявления западных политиков о масштабной поддержке Украины в полной мере соответствуют реальным возможностям по снабжению вооружением. По его оценке, на практике такие планы сталкиваются с объективными ограничениями.

Говоря о перспективах конфликта, бывший сотрудник американской разведки предположил, что в ближайшие месяцы могут сформироваться условия для поиска компромиссных решений. По его мнению, определенные подвижки в этом направлении возможны уже до конца года.

Эксперт связал свои прогнозы с итогами переговорных контактов между США и другими участниками международного процесса. Он выразил мнение, что Вашингтон может быть заинтересован в продвижении вариантов урегулирования, основанных на взаимных уступках сторон.

В свою очередь российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что поставки западных вооружений, по мнению Москвы, не меняют сути происходящего и лишь затягивают противостояние.

Также аргументом в оценке ситуации Макговерн назвал растущую нагрузку на военно-промышленные возможности западных стран. По его мнению, необходимость одновременно выполнять собственные оборонные задачи и поддерживать союзников может со временем усилить дискуссии о поиске политических путей урегулирования конфликта.