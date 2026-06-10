Собянин рассказал об уничтоженных на подлете к Москве беспилотниках

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в «Макс».

По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 292 украинских беспилотника самолетного типа. По ее информации, дроны сбили в период с 8:00 до 20:00 мск. В ведомстве рассказали, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским крае, Крымом и акваторией Черного моря.

В ночь с 8 на 9 июня системами ПВО было уничтожено 140 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.