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На Западе увидели отработку Россией ударов по НАТО

Lenta.ru

В недавних учениях Балтийского флота России можно увидеть отработку Вооруженными силами (ВС) страны ударов по НАТО. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

На Западе увидели отработку Россией ударов по НАТО
© РИА Новости

По данным западного журнала, для отработки ударов использовались истребители Су-30СМ2, приписанные к аэродрому Черняховск в Калининградской области.

«В учениях приняли участие более десяти боевых самолетов, в том числе более старые бомбардировщики Су-24М, которые имитировали удары по военным конвоям стран-членов НАТО, командным пунктам, скоплениям личного состава, военно-промышленным объектам и боевым кораблям», — говорится в публикации.

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В апреле журнал заметил, что пару российских бомбардировщиков Ту-22М3, которые поочередно сопровождали боевые самолеты Су-30СМ и Су-35, над Балтийским морем встретили истребители шести стран НАТО.

В том же месяце MWM рассказал, что французские истребители Rafale, дислоцированные в Литве, встретились с российскими Су-30СМ, которые, как предполагается, базируются в Калининградской области.