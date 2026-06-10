В КСИР заявили об атаке по целям США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о запуске ракет и беспилотников по целям США. Об этом сообщает Tasnim.

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Конкретные цели ударов в заявлении не раскрываются.

«Поступает неподтвержденная информация о сбитом американском беспилотнике в небе города Джем на юге страны», — позднее подчеркнуло агентство.

До этого журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин на своей странице в соцсети X сообщила, что американские военные наносят удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационным установкам Ирана.

Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ударов по Исламской Республике. По словам военных, это является ответом на уничтожение американского вертолета Apache в районе Ормузского пролива.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что Тегерану необходимо дать «мощный ответ» на этот инцидент.

5 июня российский лидер Владимир Путин сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что не считает, что были провокации со стороны Ирана, ставшие триггером для возникшего конфликта с США.

Ранее в Израиле сообщили о готовности нанести новый удар по Ирану.