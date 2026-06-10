США атакуют ПВО и радары Ирана

Военные силы США начали серию ударов по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО) и радарным установкам. Об этом сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на информацию от высокопоставленного чиновника.

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В своем сообщении в соцсети X Гриффин указала, что удары направлены на стратегически важные объекты, которые играют ключевую роль в иранской оборонной системе. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что операции уже начались и будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута поставленная цель.

Подобные действия являются частью более широкой стратегии США, направленной на сдерживание иранской агрессии в регионе. Ожидается, что эти удары могут привести к эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном, что вызывает беспокойство у международного сообщества.

Соединенные Штаты Америки начали военные удары по Ирану в ответ на уничтожение американского вертолета Apache. Операция была инициирована по распоряжению президента Дональда Трампа и охватывает стратегические объекты на острове Кешм, в округе Сирик и городе Минаб.