В российских силовых структурах заявили РИА Новости, что беспилотник ВС России уничтожил в Харьковской области украинскую гаубицу «Богдана-Б», стоимость которой оценивается примерно в $1,5 млн.

По словам собеседника агентства, удар был нанесён в районе Купянска.

«Под Купянском оператор нашего ударного БПЛА одним точным попаданием уничтожил гаубицу «Богдана-Б». Это новейшая буксируемая версия украинской самоходки «Богдана», — заявил источник.

Он отметил, что орудие использует стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.

По данным собеседника агентства, гаубица поступила на вооружение в 2025 году, а украинская промышленность выпустила более 100 таких установок.

Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что удары российских беспилотников по логистическим маршрутам между Сумской и Харьковской областями вынудили ВСУ пересматривать пути переброски военной техники.