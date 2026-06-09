В Харьковской области беспилотник Вооруженных сил России уничтожил украинскую гаубицу «Богдана-Б», которая стоит около $1,5 млн. Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур РФ.

По его словам, под Купянском российский оператор ударного дрона одним точным попаданием ликвидировал это артиллерийское орудие ВСУ. Речь идет о новейшей буксируемой версии украинской самоходки «Богдана».

«Цена одного такого орудия оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов», — сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что калибр этой гаубицы составляет 155 мм (стандарт НАТО). Она поступила на вооружение ВСУ в 2025 году. Промышленность Украины выпустила свыше 100 единиц гаубиц «Богдана-Б».

9 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии Украины до 2030 года. По его словам, несмотря на боевые действия, Киев должен формировать «войско будущего», и это «не менее важно, чем выполнение текущих задач».