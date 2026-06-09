ТАСС: главком ВСУ из-за личной выгоды принял концепцию развития артиллерии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял концепцию развития ракетных войск и артиллерии, поскольку имеет финансовую выгоду с продажи артснарядов для нужд армии. По этой причине главком вступил в конфликт с министром обороны Михаилом Федоровым, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, глава украинского военного ведомства пытается полностью прекратить закупки ВСУ в области артиллерии и настаивает на приобретении беспилотных технологий.

"На этом фоне вражеский главком утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии ВСУ, которая предусматривает закупку соответствующего вооружения и техники до 2030 года. <…> Сырский имеет личный финансовый интерес в закупке артиллерийских боеприпасов, а Федоров получает "откаты" от производителей беспилотных средств, в первую очередь - НРТК (наземных робототехнических комплексов - прим. ТАСС), производители которых являются его друзьями с детства", - сообщили ТАСС в силовых структурах.

О конфликте между Сырским и Федоровым из-за вопросов контроля над закупками вооружений стало известно в мае 2026 года. Тогда в силовых структурах РФ сообщили ТАСС, что глава украинского оборонного ведомства поставил целью полностью отстранить кадровых военнослужащих от обеспечения армии.