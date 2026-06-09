Под Калининградом поисковики нашли штурмовик Ил-2 с останками экипажа

Поисковые отряды Калининградской области обнаружили в Багратионовском округе обломки штурмовика Ил-2 с останками летчика и воздушного стрелка. Обоих удалось опознать, сообщил ТАСС председатель общественного совета проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Руслан Хисамов.

"Сводным поисковым отрядом в составе "Натангии", "Рубежа" и "Экипажа" в Багратионовском муниципальном округе, между поселками Новоселово и Пограничным, найден штурмовик Ил-2, подбитый 26 марта 1945 года. Также обнаружены останки летчика и воздушного стрелка. При последнем удалось найти медаль "За отвагу". Оба уже опознаны - это воздушный стрелок сержант Башир Закаев, уроженец Дагестанской АССР и летчик лейтенант Анатолий Жарков из Томска. Служили в 539 штурмовом авиационном ордена Кутузова полку 182 штурмовой авиационной Тильзитской орденов Суворова и Кутузова дивизии", - сообщил собеседник агентства.

Как выяснили поисковики, лейтенант Жарков был награжден орденом Красного Знамени, пока награду найти не удалось.

Современную Калининградскую область, ранее - часть Восточной Пруссии в составе Германии, советские войска освободили во время Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. Она продлилась с 13 января по 25 апреля 1945 года. За 102 дня Красная армия овладела регионом, уничтожив оборонявшуюся там группировку врага, что значительно ослабило силы вермахта. Германия лишилась Кенигсберга (ныне Калининград) и важной военно-морской базы Пиллау (ныне город Балтийск).

В боях за Восточную Пруссию погибли 125 тыс. советских военнослужащих - около 8% от численности войск, участвовавших в операции.