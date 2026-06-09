Трамп: Иран сбил американский вертолет Apache AH-64 у берегов Омана

Соединенные Штаты обязаны ответить за сбитый иранцами над Ормузским проливом военный вертолет, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Накануне газета The New York Times рассказала, что над Ормузом потерпел крушение вертолет AH-64 Apache. По данным издания, пилотов удалось оперативно спасти.

«Наши военные только что сообщили мне, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов Apache, пока он патрулировал Ормузский пролив. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы», — отметил Трамп.

Вместе с тем, подчеркнул американский лидер, Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение.

Конфликт между США и Ираном идет с 28 февраля 2026 года. Активные боевые действия велись 7 недель, американская армия, по данным военных экспертов, потеряла «целую эскадрилью» самолетов и вертолетов, большое количество ударно-разведывательных дронов.

8 апреля стороны объявили о введении режима прекращения огня. Тем не менее, как Иран, так и США время от времени наносят удары по инфраструктуре противника.