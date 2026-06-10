США начали наносить новые удары по Ирану

Американские войска приступили к новым ударам по территории Ирана в ответ на сбитый над Ормузским проливом ударный вертолет AH-64 Apache. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

"Миссия представляет собой соразмерный ответ на необоснованную иранскую агрессию", – говорится в сообщении командования.

Уточняется, что удары наносятся по приказу президента США Дональда Трампа.

Американский военный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива 9 июня. Оба члена экипажа выжили, они были спасены.

Трамп обвинил Иран в атаке на вертолет. Он подчеркнул, что США обязательно ответят на данные действия Тегерана. В армии США уточнили, что вертолет потерпел крушение у побережья Омана во время патрулирования региональных вод.