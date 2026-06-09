Пентагон признал, что базы ВВС США до сих пор не защищены от атак дронов

Военные самолеты на базах ВВС США на территории континентальной части США по-прежнему остаются незащищенными от возможных атак с применением беспилотников-камикадзе. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил министр ВВС Трой Мейнк.

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"Это одна из наиболее серьезных угроз, особенно на территории континентальной части США, где до сих пор мы рассматривали эти места как убежища [для авиации] и не делали многого для защиты от них (беспилотников - прим. ТАСС), но ситуация быстро меняется", - сказал он.

"Мы находимся в процессе выбора приоритетных баз и начинаем развертывать оборудование, полагаю, примерно на 14 базах, на которых мы сосредоточены в ближайшей перспективе, начиная от систем командования, управления и мониторинга для обеспечения контроля вокруг базы, а также различных видов оружия - кинетического, некинетического, а также функционирующего на основе направленной энергии", - резюмировал министр ВВС США.