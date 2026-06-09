Пентагон признал, что базы ВВС США до сих пор не защищены от атак дронов

Военные самолеты на базах ВВС США на территории континентальной части США по-прежнему остаются незащищенными от возможных атак с применением беспилотников-камикадзе. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил министр ВВС Трой Мейнк.
"Это одна из наиболее серьезных угроз, особенно на территории континентальной части США, где до сих пор мы рассматривали эти места как убежища [для авиации] и не делали многого для защиты от них (беспилотников - прим. ТАСС), но ситуация быстро меняется", - сказал он.
"Мы находимся в процессе выбора приоритетных баз и начинаем развертывать оборудование, полагаю, примерно на 14 базах, на которых мы сосредоточены в ближайшей перспективе, начиная от систем командования, управления и мониторинга для обеспечения контроля вокруг базы, а также различных видов оружия - кинетического, некинетического, а также функционирующего на основе направленной энергии", - резюмировал министр ВВС США.