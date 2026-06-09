В ЦАХАЛ подтвердили готовность нанести мощный удар по Ирану

Удары по Ирану, нанесенные в июне, являются подготовкой к более мощной атаке, рассказал начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир. Об этом пишет пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что военачальник сделал ряд заявлений по текущей повестке во время учений офицеров на севере Израиля.

«Попытка Ирана диктовать новые правила и изменять реальность потерпит неудачу. Удар, который мы нанесли в Иране, был подготовкой к гораздо более значительному и мощному удару», — подчеркнул Замир.

По его словам, армия приведена в состояние повышенной готовности, в любой момент способна как отразить атаки противника, так и нанести по нему удар.

Генерал подчеркнул, что попытка Тегерана диктовать новые правила и изменить реальность потерпит неудачу.

Замир отметил, что израильские военные продолжают действовать и наносить удары вдоль линии фронта в южном Ливане. В частности, штурмуют подземный объект ливанского движения «Хезболла» в районе Бофорта.