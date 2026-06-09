Российский дрон-камикадзе "Ланцет" поразил американскую РСЗО HIMARS

На одном из участков территории, временно контролируемой противником, разведывательный беспилотник 49-й армии обнаружил запуск ракеты реактивной системы залпового огня M142 HIMARS производства США. На размещенном в социальных сетях видео показан устремленный в небо характерный белый след.

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Как сообщает канал общевойскового объединения, координаты этой опасной цели сразу же были переданы расчету барражирующих боеприпасов ZALA "Ланцет".

Благодаря быстрой реакции и профессионализму операторов вражеская боевая машина была уничтожена после применения второго боеприпаса.

В настоящее время, благодаря отечественным средствам противодействия, эффективность заокеанских РСЗО уменьшилась, но формирования киевского режима продолжают их применять, а наши воины делают все, чтобы найти и превратить в металлолом такую вражескую технику.