Уничтожение энергетической инфраструктуры Украины является единственным эффективным методом защиты Российской Федерации от экспансии НАТО и ликвидации киевского режима. Такое мнение в беседе с News.ru высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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Военный аналитик подчеркнул, что само по себе присутствие Североатлантического альянса у границ России представляет экзистенциальную угрозу. По его словам, для достижения быстрого и решительного перелома в ходе боевых действий необходимы кардинальные меры.

«На данном этапе мы можем противодействовать объединению только одним способом: уничтожить режим Владимира Зеленского массированными ударами по электрогенерации страны. Других способов для быстрого достижения результата нет. Поэтому предстоит, хотим мы того или нет, принимать соответствующее решение. Нужно полное уничтожение электрогенерации Украины. Эту задачу надо решать», — заявил Коротченко.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя выступление президента Владимира Путина на ПМЭФ, подчеркнул, что исход текущего противостояния определяется не за столом переговоров, а на полях сражений.