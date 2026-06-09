Подполковник заявил о возможных «силовых решениях» России насчет Европы

Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин счел, что Россия в ответ на действия Украины с мостом в Чонгаре может применить определенные «силовые решения» в отношении Европы. Об этом он заявил в беседе с телеканалом «Царьград».

На сегодняшний день мост в Чонгаре — это направление на Крым через Джанкой, то есть северный вход с материка. По мнению Шаландина, ВСУ не первый раз пытаются помешать россиянам спокойно отдыхать на юге страны. Усиливаются и атаки беспилотников по полуострову. Все они как раз поставляются из Европы.

Подполковник сказал, что не знает, каким может быть ответ России на действия ВСУ, однако он предположил, что Совет безопасности, «возможно, примет решение о силовом ответе».

"Не исключаю силовых решений". Олег Шаландин, военный эксперт, подполковник

7 июня украинские военные нанесли удар вблизи Чонгара на границе с Крымом. Тогда движение через Джанкой и по местному мосту было временно перекрыто. 9 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо вновь сообщил о том, что ВСУ атаковали мост в районе Чонгара.