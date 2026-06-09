Финский парламент сделал шаг к разрешению на размещение ядерного оружия

Комитет по обороне парламента Финляндии поддержал законопроект правительства, который предусматривает возможность ввоза и размещения на территории страны ядерного оружия. Информация об этом опубликована на сайте законодательного органа.

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Как отмечается в сообщении, большинство членов комитета одобрили поправки, позволяющие в кризисной ситуации ввозить на территорию Финляндии ядерные взрывчатые вещества.

При этом инициативу не поддержали представители ряда оппозиционных партий, включая Социал-демократическую партию, Партию «зеленых» и Левый союз Финляндии.

Предложение о внесении соответствующих изменений правительство Финляндии направило в парламент 23 апреля. Для реализации инициативы кабмин предлагает скорректировать положения закона об атомной энергии и Уголовного кодекса страны.

После одобрения профильным комитетом законопроекту предстоит дальнейшее рассмотрение в парламенте Финляндии. На данный момент решение о вступлении новых норм в силу еще не принято.