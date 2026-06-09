Атака на регионы России: ВСУ заподозрили в использовании новой тактики

Эксперт по дронам Максим Кондратьев заявил, что ВСУ изменили подход к нанесению ударов беспилотниками, перейдя от использования стационарных площадок к мобильным пунктам запуска. Об этом Кондратьев рассказал «Аргументам и фактам».

Кондратьев заявил, что ВСУ меняют тактику, поскольку все прежние постоянные взлетные площадки дронов находятся под жестким контролем российских военных и регулярно подвергаются ударам. По его словам, сейчас пуски дронов осуществляются преимущественно из кузовов грузовиков, что позволяет ВСУ менять позиции.

По мнению Кондратьева, трансформацию претерпела и сама техническая сторона процесса. Если раньше тяжелые беспилотники, такие как «Лютый», требовали для взлета полноценной грунтовой или асфальтированной полосы, то теперь их запускают прямо с фур с использованием ракетных ускорителей.

Эксперт подчеркнул, что такой вынужденный переход к мобильным комплексам стал прямым следствием того, что российская армия оперативно выявляет маршруты выдвижения и эффективно уничтожает стационарные точки запуска украинских БПЛА.

ВС РФ уничтожили блиндаж и пехоту ВСУ на славянском направлении

В ночь на 9 июня российская ПВО уничтожила 140 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Московской, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.