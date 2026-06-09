В части ДНР расширили зону принудительной эвакуации

Зона принудительной эвакуации семей с детьми расширена в подконтрольной Киеву части ДНР, в том числе на отдельные районы Славянска и Краматорска. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин, назвав решение тяжелым.

"Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительным способом, - написал он в своем Telegram-канале. - Речь идет об отдельных улицах Славянска, Краматорска и Беленького, а также о всей территории Приволья и Малотарановки. Это тяжелое, но необходимое решение".

Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. 2 марта Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно эвакуировать детей с территории активных боевых действий без согласия родителей.